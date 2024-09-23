КДК РФС рассмотрит скандирование оскорблений фанатами «Зенита» в адрес Соболева

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» может быть наказан по итогам матча Кубка России с «Рубином» (2:0) за оскорбительные кричалки фанатов в адрес новичка команды Александра Соболева.

«КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Зенита» в адрес футболиста Соболева в матче Кубка России с «Рубином», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.