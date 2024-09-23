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КДК РФС рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Зенита» в матче с «Рубином»

КДК РФС рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Зенита» в матче с «Рубином»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Зенит» может быть наказан по итогам матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (2:0) за использование фанатами сине-бело-голубых пиротехнических изделий.

«КДК РФС рассмотрит использование пиротехнических изделий болельщиками «Зенита» перед началом матча Кубка России с «Рубином». А также нахождение болельщиков «Зенита» на протяжении всего матча на нижнем ограждении трибуны B», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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