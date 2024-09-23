Игрок «Локомотива» Воробьёв: пропустили от «Пари НН» из-за потери концентрации
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отметил, что железнодорожники пропустили мяч от «Пари НН» в 9-м туре РПЛ из‑за потери концентрации.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20' 1:1 Босельи – 26' 1:2 Батраков – 65' 1:3 Батраков – 74'
«Карпукас и Баринов хорошо разыграли мяч, я находился в своей позиции, мяч пришёл — и я пробил. Команде становится легче, когда забиваешь быстрый гол, но на стандарте мы потеряли концентрацию и пропустили», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».
Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» состоялся 22 сентября. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1. После этой победы «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» идёт 12-м с семью очками.
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