Игрок «Локомотива» Воробьёв: пропустили от «Пари НН» из-за потери концентрации

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отметил, что железнодорожники пропустили мяч от «Пари НН» в 9-м туре РПЛ из‑за потери концентрации.

«Карпукас и Баринов хорошо разыграли мяч, я находился в своей позиции, мяч пришёл — и я пробил. Команде становится легче, когда забиваешь быстрый гол, но на стандарте мы потеряли концентрацию и пропустили», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» состоялся 22 сентября. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1. После этой победы «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» идёт 12-м с семью очками.