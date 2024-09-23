КДК РФС рассмотрит массовое скандирование оскорблений фанатами «Спартака» и «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит массовое скандирование оскорблений фанатами «Спартака» и «Динамо» по ходу матча 9-го тура РПЛ.
«КДК РФС рассмотрит массовое скандирование болельщиками «Спартака» и «Динамо» ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Также будет рассмотрен выход за техническую зону тренера «Спартака» Сакича. Это второе нарушение в сезоне. Выход за техническую зону главного тренера «Динамо» Лички. Это второе нарушение в сезоне. Задержку выхода команды «Динамо» из раздевалки на второй тайм на две минуты.
Кроме того, будет рассмотрен инцидент после матча за нарушение дисциплинарного регламента, а именно неправомерное поведение зрителя на трибуне А на «Лукойл Арене» после окончания матча», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 23 сентября 2024
-
12:41
-
12:40
-
12:37
-
12:36
-
12:29
-
12:21
-
12:19
-
12:18
-
12:17
-
12:13
-
12:09
-
12:07
-
12:06
-
12:02
-
11:58
-
11:53
-
11:52
-
11:47
-
11:45
-
11:45
-
11:36
-
11:35
-
11:27
-
11:23
-
11:17
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:53
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:10