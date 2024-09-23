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КДК РФС рассмотрит массовое скандирование оскорблений фанатами «Спартака» и «Динамо»

КДК РФС рассмотрит массовое скандирование оскорблений фанатами «Спартака» и «Динамо»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит массовое скандирование оскорблений фанатами «Спартака» и «Динамо» по ходу матча 9-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«КДК РФС рассмотрит массовое скандирование болельщиками «Спартака» и «Динамо» ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Также будет рассмотрен выход за техническую зону тренера «Спартака» Сакича. Это второе нарушение в сезоне. Выход за техническую зону главного тренера «Динамо» Лички. Это второе нарушение в сезоне. Задержку выхода команды «Динамо» из раздевалки на второй тайм на две минуты.

Кроме того, будет рассмотрен инцидент после матча за нарушение дисциплинарного регламента, а именно неправомерное поведение зрителя на трибуне А на «Лукойл Арене» после окончания матча», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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