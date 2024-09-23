Галактионов высказался о конкуренции в атакующей линии «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему принял решение не выпускать нападающего Тимура Сулейманова и полузащитника Эдгара Севикяна в стартовом составе на матч 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1). Отметим, что оба футболиста ранее выступали в составе нижегородского клуба.

«У нас есть группа игроков, которая на сегодняшний день делает результат, команда побеждает. Все конкурируют между собой, это очень важно. По решениям: мы отталкиваемся от того, как мы стратегически видим матч. Эдгар у нас только появился, пришёл совсем недавно. Провёл тайм в Кубке, неплохо себя проявил, поэтому получил сегодня шанс выйти на второй тайм. Тем более что нам нужен был игрок в ту позицию, где нужны были его индивидуальные действия — обыгрыши, дриблинг, поэтому мы такое тактическое решение приняли.

Что касается Тимура, то тут то же самое: он конкурирует с Воробьёвым, достаточно успешно выступает в Кубке страны, Дима — в чемпионате, поэтому друг друга меняют. Относительно позиции идёт хорошая, здоровая конкуренция. Мы, в принципе, довольны. Кто будет качественней в тот или иной день, какую стратегию на матч тренерский штаб выберет, те футболисты и будут выходить на поле», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.