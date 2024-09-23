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Галактионов высказался о конкуренции в атакующей линии «Локомотива»

Галактионов высказался о конкуренции в атакующей линии «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему принял решение не выпускать нападающего Тимура Сулейманова и полузащитника Эдгара Севикяна в стартовом составе на матч 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1). Отметим, что оба футболиста ранее выступали в составе нижегородского клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«У нас есть группа игроков, которая на сегодняшний день делает результат, команда побеждает. Все конкурируют между собой, это очень важно. По решениям: мы отталкиваемся от того, как мы стратегически видим матч. Эдгар у нас только появился, пришёл совсем недавно. Провёл тайм в Кубке, неплохо себя проявил, поэтому получил сегодня шанс выйти на второй тайм. Тем более что нам нужен был игрок в ту позицию, где нужны были его индивидуальные действия — обыгрыши, дриблинг, поэтому мы такое тактическое решение приняли.

Что касается Тимура, то тут то же самое: он конкурирует с Воробьёвым, достаточно успешно выступает в Кубке страны, Дима — в чемпионате, поэтому друг друга меняют. Относительно позиции идёт хорошая, здоровая конкуренция. Мы, в принципе, довольны. Кто будет качественней в тот или иной день, какую стратегию на матч тренерский штаб выберет, те футболисты и будут выходить на поле», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

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