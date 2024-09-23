Тимощук: может, у Глушенкова накипело. Интервью не выходило за рамки приличия

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отреагировал на скандальное интервью Максима Глушенкова. Футболист заявил, что ему больше нравится тренироваться с легионерами «Зенита», чем ездить на товарищеские матчи сборной России с соперниками уровня Вьетнама. Глушенков подвергся массовой критике за данное высказывание.

— На Максима Глушенкова многие набросились после его слов о сборной. Как вы к ним отнеслись?

— Это человеческая позиция Максима. Думаю, он был просто очень расстроен тем, что получил травму и не поехал в сборную. Может, накипело из-за того, что в прессе говорят о конфликтах с тренером. У него же есть чёткий посыл про готовность играть за сборную. Уверен, если бы не травма, он бы получил вызов и поехал. Я не собираюсь критиковать его за такие слова. У нас прекрасная атмосфера в коллективе, и мы его поддерживаем. Интервью с Максимом не выходило за рамки приличия. Есть тренерский штаб сборной, есть какие-то моменты, которые пытаются раскачать. Но я этим заниматься не хочу, — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.