Тренер «Динамо» Личка: не должно иметь значения, играем мы со «Спартаком» или с «Реалом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о принципиальности противостояний с разными соперниками. По его мнению, самым принципиальным соперником всегда является своя же команда. А кто будет играть против тебя в конкретном матче — не имеет значения.

«Для меня самый принципиальный соперник — мы сами. Всегда. А играешь ты со «Спартаком», «Зенитом» или «Реалом», не должно иметь значения. Победа над «Зенитом», «Спартаком» или «Краснодаром» — это три очка. Победа над «Оренбургом» или «Пари НН» — тоже три. Нужно играть каждый матч как последний», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.