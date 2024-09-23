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КДК РФС может оштрафовать «Факел» за неявку Пятибратова на послематчевое флеш-интервью

КДК РФС может оштрафовать «Факел» за неявку Пятибратова на послематчевое флеш-интервью
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит неявку главного тренера воронежского «Факела» Дмитрия Пятибратова на интервью после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

«КДК РФС рассмотрит неявку главного тренера «Факела» Пятибратова на послематчевое флеш-интервью с «Зенитом», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025, набрав 23 очка. «Факел» находится в зоне вылета. Воронежцы набрали пять очков.

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