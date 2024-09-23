Агент Головина: Саша всегда с удовольствием приезжает в расположение сборной

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание своего клиента в расширенный состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Саша чувствует себя хорошо: он сыграл с «Барселоной», провёл все 90 минут на поле в матче с «Гавром». Я ещё раз подчёркиваю — Саша всегда с удовольствием приезжает в расположение национальной сборной», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 207 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.