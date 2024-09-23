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Карпин объяснил, почему вызвал Глушенкова в сборную России после скандального интервью

Карпин объяснил, почему вызвал Глушенкова в сборную России после скандального интервью
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов в сборную России Максима Глушенкова после скандального интервью. Накануне Глушенков заявлял, что ему больше нравится тренировать с легионерами «Зенита», нежели ездить на товарищеские матчи с соперниками уровня Вьетнама.

– Недавно Максим Глушенков сказал, что лучше тренироваться с легионерами «Зенита», чем ехать в сборную России. Почему слова Глушенкова не повлияли на ваше решение его вызвать?
– Наоборот. Они тоже повлияли на наше решение его вызвать. Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

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