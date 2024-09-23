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КДК РФС рассмотрит скандирование фанатами «Спартака» оскорблений в адрес «Зенита»

КДК РФС рассмотрит скандирование фанатами «Спартака» оскорблений в адрес «Зенита»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирование фанатами «Спартака» оскорблений в адрес «Зенита» по ходу игры Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

«КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба «Зенит» в матче Кубка России с «Крыльями Советов», а также скандирование ненормативной лексики», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит массовое скандирование оскорблений и ненормативной лексики фанатами «Спартака» и «Динамо» по ходу матча 9-го тура РПЛ.

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