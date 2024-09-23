Кристиан Вьери высказался о будущем тренера «Милана» Фонсеки после победы над «Интером»

Бывший нападающий «Милана» Кристиан Вьери высказался о будущем наставника «россонери» Паулу Фонсеки после победы над «Интером» (2:1) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

«Я задаю вопрос: «Милан» выиграл, и Фонсека, следовательно, остаётся на весь год? Всё в порядке? Идёт 5-й тур, и он уже был под угрозой увольнения, но возможно ли это? Можно ли отправить тренера в отставку через месяц? А если он останется, то на какой срок? Должен ли новый тренер получить время для работы…

У вас должно быть время, иначе бессмысленно менять тренеров. Вы отправляете Пиоли в отставку спустя годы и получаете Фонсеку. Но дадите ли вы ему поработать? Проблема в том, что в Италии никогда не ждут, вы играете плохо, и бац: тренер ушёл, давайте возьмём другого», — приводит слова Вьери Milan News со ссылкой на DAZN.