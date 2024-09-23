Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, почему соглашается участвовать в матчах ветеранов.

— Вы отыграли уже множество ветеранских матчей — и всегда один из лучших. В чём ваша мотивация оставаться в такой форме?

— Мотивация — футбол, дружба, эмоции. Со многими ребятами мы провели хорошие годы как игроки. Так что всегда приятно встретиться. Главное было почтить память великого тренера и человека. Павел Фёдорович оставил большой след в футболе. Стал легендой ЦСКА и «Зенита».

— Есть какие-то ассоциации с ним?

— Мы же не пересекались. Знаю только со слов ребят: все как один говорят, что это был великий человек, великий тренер. Мы собрались почтить его память — это главный месседж матча, — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.