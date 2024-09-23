Карпин объяснил, зачем включил в расширенный состав сборной России 42 футболиста

Тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, зачем включил 42 игрока в расширенный состав национальной команды на учебно-тренировочный сбор в октябре.

– В расширенном списке 42 футболиста. Зачем так много?

– По регламенту мы должны заранее предупреждать клубы о возможном вызове их игроков в сборную. Впереди ещё два тура РПЛ и матчи Кубка России. Очевидно, что кто-то может получить травму или просто плохо провести этот отрезок. Зачем его тогда вызывать? Нужна вариативность в выборе окончательного состава.

– Сколько игроков останется в окончательном списке?

– Думаю, примерно 23 полевых игрока и три вратаря, — цитирует Карпина официальный сайт РФС.