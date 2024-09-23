Булыкин: «Химки» делают антифутбольные вещи, это пагубно влияет на российский футбол

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о работе подмосковных «Химок» с болельщиками.

«Надо у «Химок» спрашивать, что они делают для того, чтобы народ ходил на их матчи. Мне кажется, «Химки» делают только антифутбольные вещи. Ты не знаешь, что творится внутри клуба, но смотришь со стороны и думаешь: «А футбольная ли это команда?» Но клуб хороший, есть неплохой стадион, однако ни у кого нет желания следить за «Химками».

Это пагубно влияет на российский футбол. Нужно создавать команду, чтобы биться за хорошие результаты. Тогда болельщики будут радоваться, ходить и смотреть матчи. Но в «Химках» непонятно, что хотят от футбола в прошлых сезонах и в текущем. Хотелось, чтобы в «Химках» были футбольные люди, которые поставили бы хорошую игру и привели своим футболом болельщиков на стадион», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.