Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин высказался о легионерах сборной России

Карпин высказался о легионерах сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о легионерах в своей команде. В частности, он заявил, что ждёт восстановления Арсена Захаряна после травмы.

— Успеваете следить за всеми сборниками?
– Да, конечно, тренерский штаб следит за всеми нашими легионерами. Ждем ещё, когда восстановится Арсен Захарян и Антон Миранчук наберёт форму в новой команде.

– Насколько велики шансы Германа Онугхи попасть в окончательный состав?
– Шансы такие же, как у всех.

– В число кандидатов в сборную вернулся Фёдор Чалов.
– Да. Он начал регулярно играть за ПАОК, принял участие в последних восьми матчах и даже забил. Его уровень мы хорошо знаем, важно было набрать форму.

– Как проходит адаптация Алексея Миранчука в МЛС?
– Я пока видел только его голы, но лично с ним ещё не общался, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Карпин объяснил, почему вызвал Глушенкова в сборную России после скандального интервью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android