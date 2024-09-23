Карпин высказался о легионерах сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о легионерах в своей команде. В частности, он заявил, что ждёт восстановления Арсена Захаряна после травмы.

— Успеваете следить за всеми сборниками?

– Да, конечно, тренерский штаб следит за всеми нашими легионерами. Ждем ещё, когда восстановится Арсен Захарян и Антон Миранчук наберёт форму в новой команде.

– Насколько велики шансы Германа Онугхи попасть в окончательный состав?

– Шансы такие же, как у всех.

– В число кандидатов в сборную вернулся Фёдор Чалов.

– Да. Он начал регулярно играть за ПАОК, принял участие в последних восьми матчах и даже забил. Его уровень мы хорошо знаем, важно было набрать форму.

– Как проходит адаптация Алексея Миранчука в МЛС?

– Я пока видел только его голы, но лично с ним ещё не общался, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.