Орлов: Тюкавин совершенствуется в индивидуальных способностях забивать голы

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который оформил дубль в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Тюкавин – молодец, он совершенствуется в индивидуальных способностях забивать голы. В моменте первого мяча в ворота «Спартака» он правильно открывался в глубину, а самое главное – когда рядом два защитника, он продолжает вести борьбу. И конкретно следит и видит весь процесс. Повторюсь, он молодец. Потому что в принципе в этом матче «Динамо» было хуже «Спартака», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин. Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.