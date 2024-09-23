Тимощук — о Глушенкове: Дзюба тоже был вне сборной, а потом провёл прекрасный ЧМ

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос о возможном попадании Максима Глушенкова в сборную России.

— У вас нет ощущения, что Максима со стороны сборной в последний год-полтора всё-таки недооценивали?

— Знаете, в моей футбольной карьере было много случаев, когда кто-то считал, что к нему относятся несправедливо. Максим выходит и делает своё дело. Мы можем говорить про какую-то справедливость, но в последний раз он оказался в расширенном списке. Значит, ситуация так или иначе меняется. Таких примеров было достаточно — тот же Артём Дзюба был вне сборной, а потом провёл прекрасный чемпионат мира. Дело Максима — играть в футбол. Он только своей игрой может доказать и показать, чего достоин, — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.