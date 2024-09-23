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КДК РФС рассмотрит нарушение регламента безопасности «Химками» в матче КР с «Локомотивом»

КДК РФС рассмотрит нарушение регламента безопасности «Химками» в матче КР с «Локомотивом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит нарушение регламента безопасности «Химками» в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 47'     0:2 Монтес – 52'     0:3 Пиняев – 62'     0:4 Пиняев – 63'     0:5 Сулейманов – 69'     1:5 Бакаев – 90'    
Удаления: Фаринья – 90+1' / нет

«КДК РФС рассмотрит нарушение регламента соревнований в качестве обеспечения безопасности со стороны футбольного клуба «Химки» в матче Кубка России с «Локомотивом», а именно 27 сотрудников контрольно-распределительной службы не имели при себе удостоверений контролёров-распределителей, а двое сотрудников были несовершеннолетними.

Также будет рассмотрено скандирование болельщиками «Локомотива» и «Химок» оскорбительных выражений и ненормативной лексики», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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