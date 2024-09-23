КДК РФС рассмотрит нарушение регламента безопасности «Химками» в матче КР с «Локомотивом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит нарушение регламента безопасности «Химками» в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

«КДК РФС рассмотрит нарушение регламента соревнований в качестве обеспечения безопасности со стороны футбольного клуба «Химки» в матче Кубка России с «Локомотивом», а именно 27 сотрудников контрольно-распределительной службы не имели при себе удостоверений контролёров-распределителей, а двое сотрудников были несовершеннолетними.

Также будет рассмотрено скандирование болельщиками «Локомотива» и «Химок» оскорбительных выражений и ненормативной лексики», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.