Червиченко: если Глушенков говорит правду о сборной России, почему его надо клеймить?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков высказался, что ему лучше потренироваться с партнёрами по клубу, чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Не знаю, по какому поводу истерика в истории со словами Глушенкова про сборную. Что в словах Глушенкова несправедливого? По какому поводу все истерят? Кто-то будет спорить с тем, что зенитовские бразильцы лучше игроков нашей сборной? Что касается формы его высказываний, я много раз говорил, что спортсмены — это не самые интеллектуальные люди. Иногда они не могут правильно подобрать слова для выражения своей мысли, а тем более ещё думать и заботиться о том, как это будет воспринято окружающими. В этой ситуации важно, о чём говорил человек, а не как он это преподнёс.

Надо делать скидку на то, что речь идёт о спортсменах, которые рано бросили учиться, выбрав путь спортивной жизни, а не изучения каких-то предметов в школе. Если человек говорит правду от души, почему из-за этого его нужно каким-то образом клеймить? Зачем подтягивать к нему какие-то негативные моменты? Он сказал то, что думает. Мне кажется, его мнение разделяет большинство футболистов. Не понимаю, почему на него набросились», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.