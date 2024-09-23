Отец Глушенкова отреагировал на слухи, что его сын страдает лудоманией

Александр Глушенков, отец футболиста «Зенита» Максима Глушенкова, отреагировал на информацию в СМИ о том, что его сын страдает лудоманией. Ранее об этом написал в соцсетях спортивный юрист и агент Антон Смирнов. По его словам, страсть к азартным играм подталкивает Глушенкова на «неимоверные вещи».

«Могу привет передать тем людям, которые пытаются таким образом привлечь к себе внимание! Видимо, с головой беда!» – приводит слова Александра Глушенкова «ВсеПроСпорт».

Напомним, нападающий пополнил состав сине-бело-голубых в летнее трансферное окно, покинув московский «Локомотив». В нынешнем сезоне Максим Глушенков провёл за «Зенит» восемь матчей, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.