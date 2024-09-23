Гендиректор «Динамо» Пивоваров: матч со «Спартаком» был равный, на победу никто не наиграл

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
— «Динамо» повезло свести игру к ничьей?
— Вы голы «Спартака» видели? Считаете, «Динамо» повезло с такими голами или «Спартаку»?
— Первый мяч «Спартака» был неплохим.
— Он был забит с рикошетом.
— Многие отмечают Барко в составе красно-белых. Он как-то выделялся?
— Мне сложно оценивать игру футболистов «Спартака». Считаю, что матч был равным с обеих сторон.
— То есть никто не наиграл на победу?
— Да. И по счёту тоже, — приводит слова Пивоварова «Евро-Футбол.Ру».
Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.