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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: матч со «Спартаком» был равный, на победу никто не наиграл

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: матч со «Спартаком» был равный, на победу никто не наиграл
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

— «Динамо» повезло свести игру к ничьей?
— Вы голы «Спартака» видели? Считаете, «Динамо» повезло с такими голами или «Спартаку»?

— Первый мяч «Спартака» был неплохим.
— Он был забит с рикошетом.

— Многие отмечают Барко в составе красно-белых. Он как-то выделялся?
— Мне сложно оценивать игру футболистов «Спартака». Считаю, что матч был равным с обеих сторон.

— То есть никто не наиграл на победу?
— Да. И по счёту тоже, — приводит слова Пивоварова «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.

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