«Пенальти в моменте с Дзагоевым не было». Тимощук — о ретроматче «Зенита» и ЦСКА

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощик высказался о своём участии в ретроматче с легендами ПФК ЦСКА.

— Сколько вы собираетесь ещё играть на таком уровне?

— Пока зовут, буду играть и поддерживать форму. Я же ежедневно работаю. Понятно, что с таким соперником нам было тяжело, там в обороне молодые ребята, совсем недавно играли на высоком уровне. Поэтому нам чуть не хватило. Хотя во втором тайме создали достаточно моментов.

— А ещё судейство.

— Да, интересное судейство. Как по мне, пенальти в моменте с Дзагоевым не было. Контакт был минимальный. Сергей Лапочкин сказал, что в таком матче ставить такой пенальти — неправильно. Я не хочу сейчас ничего плохого говорить о судьях. Это не главное событие такого матча, — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.