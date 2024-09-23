Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пенальти в моменте с Дзагоевым не было». Тимощук — о ретроматче «Зенита» и ЦСКА

«Пенальти в моменте с Дзагоевым не было». Тимощук — о ретроматче «Зенита» и ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощик высказался о своём участии в ретроматче с легендами ПФК ЦСКА.

— Сколько вы собираетесь ещё играть на таком уровне?
— Пока зовут, буду играть и поддерживать форму. Я же ежедневно работаю. Понятно, что с таким соперником нам было тяжело, там в обороне молодые ребята, совсем недавно играли на высоком уровне. Поэтому нам чуть не хватило. Хотя во втором тайме создали достаточно моментов.

— А ещё судейство.
— Да, интересное судейство. Как по мне, пенальти в моменте с Дзагоевым не было. Контакт был минимальный. Сергей Лапочкин сказал, что в таком матче ставить такой пенальти — неправильно. Я не хочу сейчас ничего плохого говорить о судьях. Это не главное событие такого матча, — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Материалы по теме
«У Глушенкова чёткий посыл о готовности играть в сборной». Тимощук — за звёзд «Зенита»
Эксклюзив
«У Глушенкова чёткий посыл о готовности играть в сборной». Тимощук — за звёзд «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android