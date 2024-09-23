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Нигматуллин: вызов Глушенкова в сборную России — лучшее решение со стороны Карпина

Нигматуллин: вызов Глушенкова в сборную России — лучшее решение со стороны Карпина
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Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался по поводу вызова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в расположение сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Вызов Глушенкова в сборную России — это лучшее решение, которое может предложить Валерий Георгиевич Карпин. Неправильно портить футбольную карьеру из-за не совсем умных и необдуманных выражений молодого футболиста», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее Глушенков заявлял, что ему больше нравится тренироваться с легионерами «Зенита», нежели ездить на товарищеские матчи с соперниками уровня Вьетнама.

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