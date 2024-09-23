Червиченко: пока не может быть речи о первом месте «Спартака» или «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 9-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо» (2:2).

«Думал, будет уже третий матч, когда «Спартак» практически на халяву, за счёт попадания мяча в руку соперника получит три очка. Но этого не случилось. И «Спартак», и «Динамо» смотрелись неплохо. Тюкавин — умница. «Спартак» — как обычно: то вверх, то вниз. Я не понял, за что показали вторую жёлтую футболисту «Динамо», больно сильно Иванов притягивал ситуацию к тому, чтобы оставить динамовцев в меньшинстве.

После того как «Динамо» сравняло счёт, был выход один на один, где чудом «Спартак» спасся и чуть не лишился даже одного очка. Всё как обычно — никакой стабильности и речи о первом месте пока быть не может со стороны обеих команд», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.