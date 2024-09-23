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Аршавин объяснил, что нужно сделать Соболеву, чтобы его приняли фанаты «Зенита»

Аршавин объяснил, что нужно сделать Соболеву, чтобы его приняли фанаты «Зенита»
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о сложностях, с которыми Александр Соболев столкнулся в Санкт-Петербурге. Аршавин считает, что новичку команды будет тяжело наладить контакт с болельщиками. При этом эксперт иронично объяснил, что нужно сделать Соболеву, чтобы его приняли фанаты сине-бело-голубых.

— Вас удивила реакция болельщиков на трансфер Соболева?
— В этом аспекте Соболеву будет тяжело. А в плане игры — всё зависит от него. Если у Соболева будет получаться забивать, он и сам будет чувствовать себя более уверенно.

— Что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны?
— Забить три «Спартаку» в золотом матче. Это может помочь (смеётся). Вову Быстрова тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим, — приводит слова Аршавина Sport24.

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