Аршавин объяснил, что нужно сделать Соболеву, чтобы его приняли фанаты «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о сложностях, с которыми Александр Соболев столкнулся в Санкт-Петербурге. Аршавин считает, что новичку команды будет тяжело наладить контакт с болельщиками. При этом эксперт иронично объяснил, что нужно сделать Соболеву, чтобы его приняли фанаты сине-бело-голубых.

— Вас удивила реакция болельщиков на трансфер Соболева?

— В этом аспекте Соболеву будет тяжело. А в плане игры — всё зависит от него. Если у Соболева будет получаться забивать, он и сам будет чувствовать себя более уверенно.

— Что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны?

— Забить три «Спартаку» в золотом матче. Это может помочь (смеётся). Вову Быстрова тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим, — приводит слова Аршавина Sport24.