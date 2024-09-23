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Галактионов: Батракову нужно обрести стабильность, команда ему в этом помогает

Галактионов: Батракову нужно обрести стабильность, команда ему в этом помогает
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре полузащитника Алексея Батракова в нынешнем сезоне, а также ответил на вопрос о потенциальном интересе к 19-летнему футболисту на трансферном рынке.

— Может ли Алексей Батраков стать лучшим игроком чемпионата? И не боитесь ли вы, что к нему будет интерес на трансферном рынке?
— Чего нам бояться? У него есть действующий контракт. Руководство клуба сказало на эту тему, что Алексей только начинает свой путь. Это фактически его первый сезон, он его хорошо проводит. Нужно обрести стабильность, команда ему в этом помогает. Он сам очень здраво себя оценивает», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

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