Нгамалё рассказал, за счёт чего «Динамо» удалось вырвать ничью со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— За счёт чего «Динамо» удалось вырвать ничью со «Спартаком» в конце матча, играя в меньшинстве?

— До конца игры мы продолжали верить в позитивный результат, и эта вера позволила нам добиться ничьей.

— «Динамо» забило быстрый мяч, причём очень неожиданно. Как это удалось?

— Перед игрой мы договаривались, что нам нужно активно пойти вперёд, что мы с самого начала матча и сделали. Наша задумка и вера в себя увенчались ранним голом, — приводит слова Нгамалё «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.