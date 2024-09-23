Защитник «Химок» Филин: не назвал бы ничью с «Оренбургом» равной победе, нам нужны очки

Футболист «Химок» Александр Филин высказался по итогам матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0).

«Я у судьи спросил про красную карточку Гогуа, он сказал, что всё правильно, ведь был фол последней надежды. Но я успевал, и мы бы спокойно доиграли этот эпизод.

У «Оренбурга» после удаления не получалось взламывать нашу оборону, но и у нас не было моментов. Мы всё понимали, и нам самое главное надо было продолжать играть так же, но постараться забить. Не назвал бы эту ничью равной победе, потому что нам нужны все очки», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.