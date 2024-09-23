Тимощук раскрыл, что сказал Соболеву после свиста болельщиков «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о новичке команды Александре Соболеве, трансфером которого остались недовольны болельщики сине-бело-голубых.

— Как настроение у Александра Соболева после свиста болельщиков?

— Он вроде бы сам ответил на этот вопрос после «Рубина». Я ему сказал: всё в твоих руках, ты сам можешь изменить отношение к себе. Он должен своим характером, самоотдачей перевернуть ситуацию. Получится ли — не знаю. Время покажет. Могу сказать, что он чувствует себя комфортно в коллективе. Его поддерживает тренерский штаб, команда. Он неплохо дебютировал в основном составе, отдав голевую передачу. Так что рассчитываем, что Александр будет приносить пользу команде, — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.