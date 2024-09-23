«Должен был быть назначен пенальти». Судейский комитет УЕФА — о руке Кукурельи в 1/4 Евро

Судейский комитет УЕФА признал ошибочным неназначение 11-метрового удара в эпизоде, произошедшем на 106-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией (2:1), когда после удара хавбека бундестим Джамала Мусиалы мяч в штрафной попал в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье. Главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти.

«Согласно последним рекомендациям УЕФА контакт рукой с мячом, останавливающий удар по воротам, должен наказываться более строго и в большинстве случаев должен назначаться пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к мячу.

В этом случае защитник останавливает удар по воротам рукой, которая находится не очень близко к телу и становится больше, поэтому должен был быть назначен пенальти», — приводит слова представителя комитета Relevo.