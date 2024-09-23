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«Должен был быть назначен пенальти». Судейский комитет УЕФА — о руке Кукурельи в 1/4 Евро

«Должен был быть назначен пенальти». Судейский комитет УЕФА — о руке Кукурельи в 1/4 Евро
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Судейский комитет УЕФА признал ошибочным неназначение 11-метрового удара в эпизоде, произошедшем на 106-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией (2:1), когда после удара хавбека бундестим Джамала Мусиалы мяч в штрафной попал в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье. Главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Согласно последним рекомендациям УЕФА контакт рукой с мячом, останавливающий удар по воротам, должен наказываться более строго и в большинстве случаев должен назначаться пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к мячу.

В этом случае защитник останавливает удар по воротам рукой, которая находится не очень близко к телу и становится больше, поэтому должен был быть назначен пенальти», — приводит слова представителя комитета Relevo.

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