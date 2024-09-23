«Барселона» сделала заявление по травме вратаря Марка-Андре тер Штегена

Пресс-служба каталонской «Барселоны» сделала заявление относительно травмы голкипера сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена.

«Проведённые медицинские тесты подтвердили, что у Марка тер Штегена разрыв подколенного сухожилия правого колена. В понедельник вратарю проведут операцию, после чего нами будет предоставлена обновлённая информация о состоянии футболиста», — сказано в сообщении пресс-службы «Барселоны», опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, тер Штеген получил травму в матче 6-го тура Примеры с «Вильярреалом». Немецкий голкипер вышел в стартовом составе каталонцев, но был заменён уже в первом тайме.