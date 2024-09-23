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Анатолий Тимощук рассказал, как сохраняет хорошую форму в 45 лет

Анатолий Тимощук рассказал, как сохраняет хорошую форму в 45 лет
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Известный экс-футболист «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал, как сохраняет хорошую форму в 45 лет. Он признался, что много ходит и делает не менее 20 тыс. шагов в день. Напомним, сейчас Тимощук является тренером «Зенита». Также он активно принимает участие в различных ретроматчах в качестве футболиста.

— Но дайте совет — как сохранить форму после 40 лет?
— 10 тысяч шагов перед сном. Потом утром проснулся, поехал на тренировку. К обеду снова 10 тысяч шагов закрыто. Дальше с хорошим настроением пошёл делать остальные дела, — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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