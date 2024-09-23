Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимощук: Кержаков говорил: «Бил, бью и буду бить». А я: «Не пил, не пью и не буду пить»

Тимощук: Кержаков говорил: «Бил, бью и буду бить». А я: «Не пил, не пью и не буду пить»
Комментарии

Известный экс-футболист «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал, что совершенно не употребляет алкоголь. Он переделал знаменитую фразу своего бывшего одноклубника Александра Кержакова. Напомним, сейчас Тимощук является тренером «Зенита». Также он активно принимает участие в различных ретроматчах в качестве футболиста.

«Никогда не пил. Кержаков говорил: «Бил, бью и буду бить». А я: «Не пил, не пью и не буду пить», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

«Зенит» с Тимощуком в тренерском штабе возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
«У Глушенкова чёткий посыл о готовности играть в сборной». Тимощук — за звёзд «Зенита»
Эксклюзив
«У Глушенкова чёткий посыл о готовности играть в сборной». Тимощук — за звёзд «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android