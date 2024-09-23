Тимощук: Кержаков говорил: «Бил, бью и буду бить». А я: «Не пил, не пью и не буду пить»

Известный экс-футболист «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал, что совершенно не употребляет алкоголь. Он переделал знаменитую фразу своего бывшего одноклубника Александра Кержакова. Напомним, сейчас Тимощук является тренером «Зенита». Также он активно принимает участие в различных ретроматчах в качестве футболиста.

«Никогда не пил. Кержаков говорил: «Бил, бью и буду бить». А я: «Не пил, не пью и не буду пить», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

«Зенит» с Тимощуком в тренерском штабе возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.