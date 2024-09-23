Игрок «Динамо» Гомес: не понял, за что Маухубу показали красную, арбитр был слабым

Футболист московского «Динамо» Артур Гомес оценил судейство в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 со «Спартаком». Он признался, что не понимает, за что его одноклубнику показали красную карточку. Гомес назвал арбитра Сергея Иванова слабым.

«Нет, не понял, за что показали Маухубу красную. Арбитр был очень слабым в этом матче, но это не зависит от нас. Вторая жёлтая за симуляцию? Это его интерпретация. Не считаю, что судья провёл хороший матч, но так бывает. Он тоже человек», — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, московское дерби «Спартак» — «Динамо» завершилось со счётом 2:2.