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Игрок «Динамо» Гомес: не понял, за что Маухубу показали красную, арбитр был слабым

Игрок «Динамо» Гомес: не понял, за что Маухубу показали красную, арбитр был слабым
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Футболист московского «Динамо» Артур Гомес оценил судейство в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 со «Спартаком». Он признался, что не понимает, за что его одноклубнику показали красную карточку. Гомес назвал арбитра Сергея Иванова слабым.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Нет, не понял, за что показали Маухубу красную. Арбитр был очень слабым в этом матче, но это не зависит от нас. Вторая жёлтая за симуляцию? Это его интерпретация. Не считаю, что судья провёл хороший матч, но так бывает. Он тоже человек», — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, московское дерби «Спартак» — «Динамо» завершилось со счётом 2:2.

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