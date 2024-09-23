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Гладилин сравнил посещаемость «Химок» с чемпионатами Испании, Италии и Англии

Гладилин сравнил посещаемость «Химок» с чемпионатами Испании, Италии и Англии
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин сравнил посещаемость матчей подмосковных «Химок» с чемпионатами Испании, Италии и Англии.

«Должен работать менеджмент команды. Вариантов много: можно привозить детей, сделать вход бесплатный. В маленькой посещаемости во время матчей есть недоработка клуба. Но у нас ходят фанаты на хорошие матчи, как «Спартак» — «Динамо». А встреча между «Химками» и «Оренбургом» — это промежуточный матч, к которому был маленький интерес, его мало рекламировали. Такие матчи бывают не только в России, но в Испании, Италии и Англии», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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