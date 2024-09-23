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«Ты друг наш отмазочный». «Ростов» опубликовал песню с критикой работы арбитра Карасёва

«Ты друг наш отмазочный». «Ростов» опубликовал песню с критикой работы арбитра Карасёва
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Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» опубликовала в своём телеграм-канале песню, посвящённую работе арбитра Сергея Карасёва в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

Видео из телеграм-канала «Ростова».

«Ну что же ты, Серёжа, ну что же ты так, почему не хочешь увидеть контакт? Для тебя, наверное, он недостаточный, но это логично, ты друг наш отмазочный.

Ведь мы понимаем, ты парень крутой, судит Серёжа звёзд в лиге другой. У нас ведь тоже Роналдо играет, но лишь на Криштиану фолы замечает.

И что же на это ответит Милорад? Ну как что? Недостаточный контакт! Не-до-ста-точ-ный кон-такт! Мы ждём Э-С-К! Выходи, Милорад!» — говорится в тексте песни.

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