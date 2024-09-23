Максим Глушенков прокомментировал своё попадание в расширенный состав сборной России

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор, а также заявил, что готов к личному разговору с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

— Карпин включил вас в расширенный список. Поедете, если войдёте в окончательный?

— Как я говорил ранее, играть за сборную своей страны — большая честь. Ничего не изменилось. Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм.

— Карпин сказал: «Я хочу тет‑а‑тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию». Готовы?

— Всегда готов. Никогда не ухожу от разговоров, — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Глушенков заявлял, что ему больше нравится тренироваться с легионерами «Зенита», нежели ездить на товарищеские матчи с соперниками уровня Вьетнама.