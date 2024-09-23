Червиченко — о Батракове: соскучились по звёздным россиянам. Хорошо, что они появляются

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Слава богу, что такие ребята, как Батраков, появляются в российском футболе. И слава богу, что наши команды сильны не только иностранцами, но и своими талантами. Самое главное, что им дают раскрываться. Сами посмотрите. Прошлый год и этот — год Глушенкова. Лично я не ожидал такого прогресса от Максима.

Дай бог, чтобы Батраков и остальные ребята тоже раскрылись. После знаменитой зенитовской четвёрки в лице Аршавина, Кержакова, Быстрова и Денисова у нас не было такого выхлопа. Пожалуй, даже не было, чтобы двое так ярко блеснули. Мы соскучились по звёздным россиянам — хорошо, что они появляются и прогрессируют», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.