Трошечкин заявил, что «Пари НН» заслуженно проиграл «Локомотиву» в матче 9-го тура РПЛ
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин считает, что нижегородцы заслуженно проиграли «Локомотиву» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20' 1:1 Босельи – 26' 1:2 Батраков – 65' 1:3 Батраков – 74'
«Счёт по делу. Мы не создавали моментов у чужих ворот. «Локомотив» создал большое давление, у москвичей было много подходов к нашим воротам», — сказал Трошечкин в эфире «Матч ТВ».
Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» состоялся накануне, 22 сентября. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1. После этой победы «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» идёт 12-м с семью очками.
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