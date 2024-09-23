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Вратарь «Уфы» — о дебюте за Таджикистан: соперники увидели, что я большой, и испугались

Вратарь «Уфы» — о дебюте за Таджикистан: соперники увидели, что я большой, и испугались
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Голкипер «Уфы» Олег Баклов высказался о своём дебюте в составе сборной Таджикистана в товарищеском матче с Филиппинами (0:0, 4:3 пен.).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
08 сентября 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Таджикистан
Окончен
0 : 0
4 : 3
Филиппины

«Чувствуется огромная поддержка — пусть даже и в социальных сетях. Все очень рады, что я принял решение играть за свою малую родину. Очень много тёплых слов, меня хорошо поддерживают. Мне удалось провести очень качественный матч, пару раз выручил. Серия пенальти — не моя заслуга. Двое бьющих просто попали в перекладину, хотя я и угадал направление удара. Наверное, увидели, что я большой, и испугались (смеётся). Я испытал хорошие чувства от дебюта. Любая победа — это положительные эмоции», — сказал Баклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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