Вратарь «Уфы» — о дебюте за Таджикистан: соперники увидели, что я большой, и испугались

Голкипер «Уфы» Олег Баклов высказался о своём дебюте в составе сборной Таджикистана в товарищеском матче с Филиппинами (0:0, 4:3 пен.).

«Чувствуется огромная поддержка — пусть даже и в социальных сетях. Все очень рады, что я принял решение играть за свою малую родину. Очень много тёплых слов, меня хорошо поддерживают. Мне удалось провести очень качественный матч, пару раз выручил. Серия пенальти — не моя заслуга. Двое бьющих просто попали в перекладину, хотя я и угадал направление удара. Наверное, увидели, что я большой, и испугались (смеётся). Я испытал хорошие чувства от дебюта. Любая победа — это положительные эмоции», — сказал Баклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.