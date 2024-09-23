Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба: я доволен собой, всё хорошо

Артём Дзюба: я доволен собой, всё хорошо
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба оценил своё состояние после матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром». «Акрон» проиграл со счётом 2:5, Дзюба записал на свой счёт два ассиста.

«Как оценю своё состояние? Нормально, доволен собой, всё хорошо. Спасибо тренеру за доверие и болельщикам за поддержку. В конце немного начало схватывать ногу, но это рабочий момент. Давно не играл 90 минут на траве», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России 36-летний футболист провёл за «Акрон» два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами. Контракт Дзюбы с клубом из Тольятти рассчитан до конца нынешнего сезона. «Акрон» идёт на 11-м месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Судья грубо ошибся — и «Краснодар» положил пять! Но как же поражает Дзюба. Видео
Судья грубо ошибся — и «Краснодар» положил пять! Но как же поражает Дзюба. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android