Галактионов рассказал о состоянии Тикнизяна, получившего повреждение в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии защитника Наира Тикнизяна, получившего повреждение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

«По Наиру пока сложно сказать. Очень много было, так скажем, реакций на поле, различные места начало прихватывать. Посмотрим. Сейчас проведём оперативное обследование и уже поймём, есть ли конкретные повреждения или нет», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

После этой победы московский «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари Нижний Новгород» идёт 12-м с семью очками.