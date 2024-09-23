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Галактионов рассказал о состоянии Тикнизяна, получившего повреждение в матче с «Пари НН»

Галактионов рассказал о состоянии Тикнизяна, получившего повреждение в матче с «Пари НН»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии защитника Наира Тикнизяна, получившего повреждение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«По Наиру пока сложно сказать. Очень много было, так скажем, реакций на поле, различные места начало прихватывать. Посмотрим. Сейчас проведём оперативное обследование и уже поймём, есть ли конкретные повреждения или нет», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

После этой победы московский «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари Нижний Новгород» идёт 12-м с семью очками.

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