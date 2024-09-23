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Круговой объяснил, что нужно сделать ЦСКА для улучшения результатов

Круговой объяснил, что нужно сделать ЦСКА для улучшения результатов
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Защитник московского ПФК ЦСКА Данил Круговой сделал небольшое заявление в социальных сетях после ничейного результата в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1). Круговой объяснил, что армейцам нужно находить свою игру на выезде, чтобы улучшить результаты.

«Потеря двух очков в Казани. Нужно добавлять и находить свою игру на выезде! Готовимся к „Ахмату“!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков за девять матчей. В группе С Пути РПЛ Фонбет Кубка России армейцы идут на второй строчке. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе восемь очков.

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