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Голкипер Баклов рассказал, как трое суток добирался в расположение сборной Таджикистана

Голкипер Баклов рассказал, как трое суток добирался в расположение сборной Таджикистана
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Голкипер «Уфы» Олег Баклов рассказал, как трое суток добирался в расположение сборной Таджикистана. Накануне он сыграл свой дебютный матч за национальную команду со сборной Филиппин. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сборная Таджикистана оказалось сильнее — 4:3.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
08 сентября 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Таджикистан
Окончен
0 : 0
4 : 3
Филиппины

«Первое, что мне запомнилось, — очень тяжёлая дорога. Сборы проходили в Малайзии. Мне задержали все рейсы, я добирался туда почти трое суток. Перелёт отнял много сил — из-за этого было сложнее адаптироваться, чем обычно. Потом провёл пару тренировок, после чего мне доверили место в составе», — сказал Баклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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