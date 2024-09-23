Голкипер Баклов рассказал, как трое суток добирался в расположение сборной Таджикистана

Голкипер «Уфы» Олег Баклов рассказал, как трое суток добирался в расположение сборной Таджикистана. Накануне он сыграл свой дебютный матч за национальную команду со сборной Филиппин. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сборная Таджикистана оказалось сильнее — 4:3.

«Первое, что мне запомнилось, — очень тяжёлая дорога. Сборы проходили в Малайзии. Мне задержали все рейсы, я добирался туда почти трое суток. Перелёт отнял много сил — из-за этого было сложнее адаптироваться, чем обычно. Потом провёл пару тренировок, после чего мне доверили место в составе», — сказал Баклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.