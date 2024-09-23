Спортдиректор «Крыльев Советов» Корниленко заявил, что в клубе сохраняют веру в Осинькина

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что руководство самарского клуба сохраняет веру в главного тренера команды Игоря Осинькина.

— Хоть раз во время неудачной полосы в клубе обсуждалась возможная смена тренера?

— Мне кажется, наш клуб всегда высказывался в информационном поле на все эти слухи. Поэтому нет смысла об этом говорить. Игорь Витальевич Осинькин у нас работает, и руководство клуба в него верит, — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

Напомним, после восьми туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице. Команда Осинькина набрала девять очков. Сегодня, 23 сентября, «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом» в матче 9-го тура. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 по московскому времени.