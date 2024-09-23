Александр Тарханов: Иванов не разобрался в ситуации и зря удалил Маухуба

Российский тренер Александр Тарханов высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Динамо» в меньшинстве могло выиграть, когда Гладышев не реализовал момент один на один. Когда ты в большинстве, то ты не должен давать мяч сопернику и давать что-то создавать у своих ворот. Но «Спартак» отошёл назад, и у команды стало много брака, а так нельзя делать. В моменте со вторым голом в ворота «Спартака» большую роль сыграло мастерство Тюкавина, а также удача, ведь защитники не попали по мячу.

Не надо было давать вторую жёлтую карточку Маухубу. Он стоял на двух опорных ногах, и при любом контакте, который был, спокойно теряешь равновесие. Иванов не разобрался в этой ситуации и зря удалил Маухуба», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.