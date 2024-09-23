Тренер «Химок» Артига рассказал, почему не выпускает на поле Георгия Джикию

Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос об отсутствии игрового времени у защитника Георгия Джикии, недавно перешедшего в подмосковный клуб.

«Георгий набирает форму. Он долго не играл и не тренировался, поэтому мы не хотим рисковать и выпускать его раньше времени. Это чревато травмой. Думаю, он будет готов после перерыва на сборные. При этом отмечу, что Джикия уже играет важную роль в раздевалке. Георгий – превосходный лидер и мотиватор. Этот игрок важен для нас не только по футбольным причинам», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Джикия подписал контракт с «Химками» 13 сентября. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.