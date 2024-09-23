Мостовой: удивляет, в каком порядке Батраков, о мальчишке три месяца назад никто не слышал

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Меня удивляет, в каком порядке Батраков, если мы говорим о мальчишке, о котором ещё три месяца назад особо никто не слышал. Он молодец! Для любой команды это здорово, как и для российского футбола в целом. Я всегда говорил, что в России много талантов — просто их нужно увидеть, помочь и раскрыть. Это к разговорам всяких дураков, что у нас не футбольная страна. В стране живёт 150 миллионов человек — как нет? Здорово, что у нас появляются таланты. Таланты у нас всегда были, есть и будут. Главное — не поднимать нос раньше времени. Нужно ежедневно трудиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.