Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: удивляет, в каком порядке Батраков, о мальчишке три месяца назад никто не слышал

Мостовой: удивляет, в каком порядке Батраков, о мальчишке три месяца назад никто не слышал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Меня удивляет, в каком порядке Батраков, если мы говорим о мальчишке, о котором ещё три месяца назад особо никто не слышал. Он молодец! Для любой команды это здорово, как и для российского футбола в целом. Я всегда говорил, что в России много талантов — просто их нужно увидеть, помочь и раскрыть. Это к разговорам всяких дураков, что у нас не футбольная страна. В стране живёт 150 миллионов человек — как нет? Здорово, что у нас появляются таланты. Таланты у нас всегда были, есть и будут. Главное — не поднимать нос раньше времени. Нужно ежедневно трудиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Галактионов: Батракову нужно обрести стабильность, команда ему в этом помогает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android