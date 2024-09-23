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Вратарь «Уфы» Баклов рассказал, как его приняли в сборной Таджикистана

Вратарь «Уфы» Баклов рассказал, как его приняли в сборной Таджикистана
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Вратарь «Уфы» Олег Баклов рассказал, как его приняли в сборной Таджикистана. Голкипер дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче с Филиппинами (0:0, 4:3 пен.).

«Я очень сильно удивлён, насколько дружелюбно в сборной Таджикистана ко мне отнеслись. Мне помогли побыстрее адаптироваться, всё подсказывали — в этом плане вообще без проблем. Мне повезло, что всё получилось именно так. Не пришлось долго адаптироваться в коллективе. Понадобилось буквально пару дней, чтобы я стал своим», — сказал Баклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне 29-летний Баклов принял участие в 10 матчах за «Уфу» во всех официальных турнирах и три раза отыграл «на ноль».

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